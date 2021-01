Dragon Age 4 se desarrollará en Tevinter, de acuerdo con un libro oficial

Todavía falta bastante tiempo para que Dragon Age 4 llegue a nuestras manos, pero ya tenemos un par de detalles adicionales que a los fans ciertamente les interesarán. De acuerdo con el libro oficial de BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, esta cuarta entrega se desarrollará en las tierras de Tevinter, un mundo que nunca antes ha sido explorado en la franquicia.

Como tal, esta noticia no debería ser algo tan sorprendente puesto que Tevinter fue sugerido brevemente durante la última expansión de Dragon Age: Inquisition, Trespasser, pero dicho libro parece haber confirmado todas las teorías de los fans. Acá unas fotografías:

El texto en el libro dice lo siguiente:

“Conforme BioWare cumplió sus 25 años, el equipo de Dragon Age ha estado trabajando arduamente en Morrison, el nombre clave para la anticipada secuela de Dragon Age: Inquisition. El juego, encabezado por el productor ejecutivo Mark Darrah, llevará a sus jugadores a Tevinter ya que los acontecimientos de Inquisition y Trespasser amenazan con cambiar a Thedas por siempre.”

Como puedes ver, el libro también muestra un poco de arte conceptual y los fans creen que se trata de Antiva City, una monopolis ubicada al Este de Tevinter. También hay ilustraciones referentes a Mourn Watch, un culto de protectores que pasan su tiempo en los cementerios, así como del asesino Antivan Crow.

Fuente: Twitter