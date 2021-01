La tercera temporada de The Mandalorian comenzará su filmación en abril

Después de dos increíbles temporadas, parece que The Mandalorian por fin está listo para regresar al set de grabaciones. Como sabrán, el final de la última parte reveló que Boba Fett tendrá su propio spin-off, el cual ya está en filmación y llegará a Disney+ a finales de año. Ahora, las nuevas aventuras de Din Djarin comenzarán a grabarse en un par de meses.

De acuerdo con la Film & Television Industry Alliance, la tercera temporada de The Mandalorian comenzará a filmarse en un estudio de Los Ángeles el próximo 5 de abril de 2021. Por el momento se desconoce exactamente cuándo veremos el resultado final en Disney+, pero seguramente será después de The Book of Boba Fett, a finales de 2021 o principios de 2022.

Sin embargo, considerado que la industria del cine sigue batallando contra los efectos de la pandemia, es posible que la fecha de grabación cambie para asegurar la salud de los actores. Por otro lado, actualmente no hay información relacionada con la historia de esta nueva temporada, pero es probable que veamos a Din Djarin tratando de liberar al planeta de los Mandalorian.

En temas relacionados, más de 19 millones de personas descargaron Star Wars Battleront II de la Epic Games Store en una semana. De igual forma, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga tendrá más de 300 personajes jugables.

Vía: Comicbook