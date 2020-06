Rumor: Horizon Zero Dawn 2 será revelado hoy

El desarrollo de Horizon Zero Dawn 2 ha sido uno de los rumores más sonados en la comunidad de Sony durante los últimos meses. Aunque ni Guerrilla Games ni PlayStation han hablado abiertamente sobre una secuela de uno de los juegos más amados de 2017, tal parece que durante The Future of Gaming veremos algo relacionado con este título.

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial, recientes tweets de Michelle Jenner, la actriz de doblaje de Aloy en España, y Joris de Man, el compositor holandés del primer juego, apuntan a que Horizon Zero Dawn 2 estará presente durante la conferencia del día de hoy.

Excited! Wonder what they will be showing today…..:) https://t.co/FPxx7tjh8y — Joris de Man (@jorisdemanmusic) June 11, 2020

Ambos han compartido mensajes de emoción por el evento de hoy. A primera instancia, estos comentarios son aparentemente bastante inocentes, pero en el contexto de los rumores, informes y filtraciones que apuntan hacia una revelación de Horizon Zero Dawn 2 hoy, son, como mínimo, sospechosas.

The Future of Gaming se llevará a cabo hoy a las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México), y puedes disfrutar de la presentación en vivo aquí. De igual forma, un rumor apunta a que un nuevo juego de Ratchet & Clank será revelado durante esta presentación.

Vía: Michelle Jenner