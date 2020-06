Tarifas de luz aumentan en México por culpa de los videojuegos

Debido a la pandemia actual del COVID-19, la gente pasa mucho más tiempo en casa, y esto ha provocado el aumento en el consumo de energía. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sí se presentó un incremento en las cuentas de los recibos de luz durante el confinamiento en México, y los videojuegos son en parte responsables.

A inicios de la cuarentena, Hacienda y la CFE habían protegido a los usuarios para no subir las tarifas a residenciales de alto consumo, como se catalogan ciertas zonas del país. Sin embargo, recientemente se registraron aumentos del 10 hasta el 50% en los recibos de luz durante los últimos meses.

De acuerdo con Martín Mendoza Hernández, director general de la subsidiaria CFE Suministro Básico, la compañía consideró tres grandes grupos para hacer los cambios en las tarifas y no afectar a la ciudadanía: Seguridad (iluminación de vivienda); Alimentación (refrigeración y cocina); Higiene (suministro de agua potable, lavado y planchado de ropa). Sin embargo, existe un cuarto grupo, el cual no cuenta con apoyo gubernamental: el confort.

En este grupo encontramos aparatos como televisiones, computadoras, consolas de videojuegos, equipos deportivos y aire acondicionado. Martín Mendoza Hernández menciona que antes de la cuarentena, el promedio de consumo de este sector era de 15%. Sin embargo, una vez que las personas comenzaron a quedarse en casa, esto aumentó a un 80%. Esto fue lo que comentó el director general de la subsidiaria CFE Suministro Básico:

“El confort originó el incremento del consumo en la factura. La tarifa doméstica de alto consumo, como no tiene mayor nivel de subsidio, puede presentar una factura hasta del 300% de incremento a quien se clasifique en ese rango. Durante la pandemia, ¿cuánta gente no tiene la televisión prendida todo el día y a lo mejor sin verla. ¿Cuánta gente duerme con la televisión prendida? Ese confort es un desperdicio en el cual puede originar el brinco del consumo adicional que ahorita está siendo obviamente muy observado y muy fiscalizado por el famoso incremento en la facturación”.

Debido a que la pandemia del COVID-19 sigue en curso y no es recomendado salir de casa, será mejor que apagues todos los aparatos que no necesitas o no estás ocupando y comenzar a limitar tu consumo de energía.

Vía: Forbes