Éstos fueron los juegos más descargados de mayo en PS Store

Mayo definitivamente fue un mes mucho más ligero en cuestiones de lanzamientos que abril y marzo. Muchos jugadores utilizaron este tiempo para ponerse al corriente con su backlog, o simplemente para descansar antes de la temporada pesada de estrenos que se avecina, empezando con The Last of Us Part II el 15 de este mes, seguido por Ghost of Tsushima en julio, y Cyberpunk 2077 en septiembre.

Dicho lo anterior, parece que los jugadores de PS4 han estado re-visitando algunos viejos lanzamientos como GTA V, Assassin’s Creed Odyssey, Star Wars Jedi: Fallen Order, entre otros. A continuación, te dejamos la lista de los juegos más descargados de PlayStation Store durante el mes de mayo en Estados Unidos:

Por la parte del free-to-play, Call of Duty: Warzone sigue coronándose como el verdadero rey del battle royale, superando a la bestia de Epic Games, Fortnite, por otro mes consecutivo:

¿Tú también estuviste jugando alguno de los juegos en cualquiera de estas dos listas? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

Fuente: PlayStation