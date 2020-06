Rumor: Un nuevo Ratchet & Clank podría ser revelado el día de hoy

La presentación The Future of Gaming del día de hoy, con suerte, aclarará muchas de las dudas que tenemos sobre los proyectos de los estudios first party de Sony. Aunque aún faltan un par de horas para que comience este evento, rumores indican que un nuevo Ratchet & Clank será revelado en esta presentación.

De acuerdo con Jason Schreier, reportero de Bloomberg y famoso por tener relaciones con miembros de la industria, el siguiente juego de Insomniac Games no es Spider-Man 2. Sin embargo, en su tweet en donde reveló está información, no se menciona cuál es el trabajo actual de este estudio.

Aunque nada está confirmado, algunas fuentes aseguran que Insomniac Games está desarrollando un nuevo Ratchet & Clank y, de acuerdo con un par de rumores, sería un juego de lanzamiento para PlayStation 5. Sin embargo, los fans creen que este proyecto misterioso se puede tratar de algo relacionado con la serie de Resistance. También podría tratarse de una nueva IP, una secuela espiritual de Sunset Overdrive, cualquier idea es una posibilidad.

Es muy probable que nuestras dudas sean aclaradas el día de hoy, cuando dé inicio la presentación The Future of Gaming hoy a las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México), y aquí puedes disfrutar de la presentación en vivo.

Vía: Comicbook