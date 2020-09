Rumor: El remake de Prince of Persia será revelado durante Ubisoft Forward

Como sabrán, hace un par de semanas se filtró un remake de Prince of Persia para Nintendo Switch y PS4. Aunque en su momento Ubisoft no realizó algún tipo de comentario al respecto, tal parece que este juego será uno de los anuncios (no tan) sorpresa del Ubisoft Forward la siguiente semana.

Recientemente, el periodista Jason Schreier tuvo la oportunidad de participar en el Triple Click podcast, donde comentó que Ubisoft tiene planeado revelar el remake de Prince of Persia durante su próxima presentación. Sin embargo, no revela más información al respecto.

Han pasado 10 años desde la última entrega fuerte de la serie y, fuera de un juego móvil y experiencia VR, Prince of Persia se ha mantenido en silencio por más tiempo del deseado. Sin embargo la presentación de Ubisoft Forward el próximo 10 de septiembre podría cambiar esto.

En temas relacionados, la Microsoft Store ha filtrado la fecha de lanzamiento para Immortals Fenyx Rising, juego previamente conocido como Gods & Monsters. De igual forma, gracias a que Ubisoft ya se puso en contacto con el creador de Scott Pilgrim, tampoco se descarta un anuncio relacionado con el cómic durante el evento.

