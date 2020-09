Fan nos muestra impresionante fusión entre tres villanos de Dragon Ball

View this post on Instagram

Dibujo de una fusión entre cell, Majin Buu y Freezer. Este diseño lo hice hace un tiempo para una historia que estaba creando el que quedó inconclusa y ha servido para otros artistas que lo han hecho también y le han puesto celbuzer . . . . . . . . . #cell #freezer #majinbuu #saiyan #kakarotto #goku #draw #saiyajin #90s #dragonballsuper #dragonballz #ilustration #animeart #animedraws #dbz #dbs #ドラゴンボール超 #ドラゴンボール #saiyan #akiratoriyama #animeart #mangaart #shintani #dragonball