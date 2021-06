Rumor: Breath of the Wild 2 no estaría presente en el siguiente Nintendo Direct

Con el Nintendo Direct del E3 2021 a solo unos días de distancia, los fans esperan ver una serie de novedades de The Legend of Zelda, especialmente considerando que 2021 marca el 35 aniversario de la serie. Aunque una colección es una posibilidad, otros desean por fin tener un nuevo vistazo a Breath of the Wild 2. Sin embargo, un nuevo reporte por parte de un insider tiene malas noticias para estas personas.

Recientemente, el usuario de PracticalBrush12, quien ha filtrado información sobre el E3 2021 y compartió acertadamente todos los anuncios del pasado Direct, mencionó en Reedit que Nintendo no planea lanzar la secuela de Breath of the Wild este año, y este juego no estaría presente en la próxima conferencia digital de la compañía, aunque este último punto es solo una suposición.

Por el momento no hay información oficial de Nintendo, fuera de un calendario en donde Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 y Bayonetta 3 no tienen fecha de lanzamiento. Con rumores de una colección para el Switch, los cuales surgieron después de que un póster de GameStop fuera filtrado, existe la posibilidad de ver algo relacionado con la serie de The Legend of Zelda el próximo 15 de junio. Solo nos queda esperar a algún tipo de anuncio oficial.

El Nintendo Direct de E3 2021 se llevará a cabo el próximo 15 de junio a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México).

Vía: Comicbook