Nueva pista apunta a posible anuncio sobre el 35 aniversario de Zelda

2021 marca el 35 aniversario de The Legend of Zelda y, aunque por el momento no hay información oficial sobre los planes que tiene Nintendo para celebrar a esta serie, parece que la próxima semana tendremos un par de sorpresas.

Recientemente, un usuario reveló que GameStop, la famosa tienda de videojuegos en Estados Unidos, comenzará una campaña especial de The Legend of Zelda, en donde se obsequiará un póster especial como parte de una promoción que comenzará la próxima semana. Aquí podemos ver a Link, así como a varios personajes de todos los juegos de la serie.

Aunque existe la posibilidad de que el póster esté relacionado con el próximo lanzamiento de Skyward Sword HD para el Switch, algunos usuarios han señalado que durante el Nintendo Direct del próximo 15 de junio tendríamos información sobre el 35 aniversario de The Legend of Zelda, y el póster de GameStop sería un obsequió al pre-ordenar lo qué sea que la Gran N tiene planeado anunciar.

Rumores apuntan a que una colección de The Legend of Zelda, así como ports de The Wind Waker HD y Twilight Princess HD que llegarían al Switch este año. De igual forma, no se descarta la posibilidad de ver Breath of the Wild 2 en 2021. Como siempre, esto es solo un rumor, y hay que esperar a información oficial por parte de Nintendo, algo que bien podría suceder el próximo 15 de junio.

Puedes conocer más sobre la presentación de Nintendo en E3 2021 aquí. De igual forma, hoy se celebra el 20 aniversario del Game Boy Advance.

Vía: Resetera