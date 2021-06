Se ha filtrado la supuesta fecha de lanzamiento de Diablo II: Resurrected

Los anuncios del E3 2021 no se detienen, y los rumores y filtraciones tampoco. Hace unos momentos, un insider reveló que Diablo II: Resurrected, el remake del amado dungeon crawler de Blizzard, llegaría el próximo mes de septiembre.

De acuerdo con el usuario PracticalBrush12, quien recientemente compartió en Reddit una lista juegos que se anunciarían a lo largo de E3 2021, Diablo II: Resurrected estaría disponible el próximo 23 de septiembre en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Blizzard, existe la posibilidad de ver este anuncio durante la presentación de Xbox & Bethesda del día de hoy, la cual está a nada de comenzar. En temas relacionados, el mismo insider señala que Breath of the Wild 2 no estaría presente en el Nintendo Direct del E3 2021.

