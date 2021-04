Robert Downey Jr. celebra el aniversario de Endgame con una escena eliminada

El pasado 22 de abril se celebró el segundo aniversario de Avengers: Endgame, y desde entonces varios actores de la cinta han compartido algunos recuerdos, fotos o material inédito para festejar el gran final del MCU. De esta forma, recientemente Robert Downey Jr. nos dio una mirada a una de las escenas eliminadas más importantes de la película.

Por medio de su Twitter, Downey Jr publicó un pequeño video que nos da una mirada adicional a una escena eliminada en donde Iron Man platica con una versión más grande de su hija, Morgan, interpretada por Katherine Langford.

Cannot believe it’s been two years since Endgame…#LoveYouAll3000 pic.twitter.com/jeHtQ6cexQ — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 26, 2021

Aunque originalmente esta escena iba a estar presente en la cinta, e iba a funcionar como una forma de darle un descanso final al personaje de Iron Man, la conversación fue eliminada, ya que en las presentaciones iniciales de la película, el público no logró entender a la perfección la importancia de la escena. Sin embargo, esta sección puede encontrarse fácilmente en YouTube.

Aunque Endgame fue el gran final a los primeros 11 años del MCU, este universo continúa. Después de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, LOKI llegará a Disney+. De igual forma, más películas y series ya están en producción. Es así que recientemente se anunció una cuarta cinta de Capitán América.

Vía: Robert Downey Jr.