The Noid, la vieja mascota de Domino’s, está de regreso gracias a Crash Bandicoot

En 1986, Domino’s creó a The Noid, una mascota simular al conejo del cereal Trix, solo que con una obsesión por la pizza. Durante los pocos años que esta criatura estuvo con vida, vimos una serie de productos dedicados a promocionar esta cadena de comida rápida, incluido un videojuego. Para 1989, este personaje comenzó a desaparecer. Sin embargo, The Noid está de regreso, y todo gracias a Crash Bandicoot.

De una forma completamente inesperada, Domino’s ha revelado que The Noid está de regreso a más de 30 años de su primera aparición. Además de un comercial en donde este personaje trata de destruir un carro, The Noid se convertirá en un mini jefe en Crash Bandicoot on the Run, el juego móvil de nuestro marsupial favorito.

Esta colaboración comenzará el próximo 7 de mayo. Aquí tendremos que detener a The Noid, y al vencerlo obtendremos una serie de ítems temáticos que podremos usar en el juego. Es importante mencionar que este evento es temporal, así que será mejor que actúes rápido en cuanto sea posible.

En temas relacionados, este juego móvil es todo un éxito, ya que más de 27 millones de personas han descargado este título. De igual forma, Mario llega a Crash Bandicoot 4 gracias a un mod.

Vía: PR Newswire