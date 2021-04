Mario llega a Crash Bandicoot 4 gracias a este increíble mod para PC

Aunque Crash Bandicoot 4: It’s About Time está disponible en PS4 y Xbox One desde 2020, no fue sino hasta hace unas semanas que este título llegó a PC. De esta forma, este juego está al alcance de todas las personas que sepan moddear. Así que solo era cuestión de tiempo para que alguien transformara al querido marsupial en un plomero italiano.

Recientemente, un usuario de YouTube, conocido como UnrealPC, publicó un video en donde podemos ver los primeros niveles de Crash Bandicoot 4, pero desde con Mario como el personaje principal. De esta forma, el plomero es capaz de realizar un doble salto, girar y hacer un body slam.

Sin duda alguna, este un trabajo fenomenal que le dará a los jugadores de PC una nueva excusa para volver a disfrutar de este fenomenal plataformero. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro gameplay de Crash Bandicoot 4 en un Switch. De igual forma, On the Run, el juego móvil de la serie, ha superado las 27 millones de descargas.

Actualmente puedes encontrar Crash Bandicoot 4: It’s About Time el PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Vía: UnrealPC