¡Es oficial! Marvel ya trabaja en una cuarta película de Capitán América

El día de hoy se transmitió el final de temporada de The Falcon & The Winter Soldier, y definitivamente estableció muchos elementos que veremos en el futuro del MCU. De hecho, se confirmó que Marvel ya está trabajando en una cuarta película de el Capitán América.

Según informa The Hollywood Reporter, el creador de Falcon & The Winter Soldier, Malcolm Spellman, escribirá el guion para este nuevo proyecto, pero fuera de eso, no se sabe quién la dirigirá ni quién más formará parte del elenco.

— SPOILERS PARA FALCON AND THE WINTER SOLDIER A CONTINUACIÓN—

Al final de la serie, vemos que Sam Wilson finalmente acepta el manto de Capitán América, con todo y su nuevo traje. Tras detener a los Flag Smashers, Sam se ve determinado a continuar el legado de Steve Rogers, incluso con todos los peligros que eso conlleva. De igual forma, vemos a John Walker convertirse en U.S. Agent, así que ciertamente la cuarta película del Cap estará basada en todo lo ocurrido durante esta serie.

Via: THR