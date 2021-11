Desde hace un par de meses, los cines han comenzado a funcionar una vez más, dándole una oportunidad a las diversas propuestas de este mercado. Si bien hemos visto que Marvel y más blockbuster han salido adelante, otro tipo de cintas siguen enfrentándose a una falta de asistentes. Este es el caso de The Last Duel, película dirigida por Ridley Scott, la cual fracasó en taquilla. De esta forma, el cineasta señaló a los millennials y sus celulares como los responsables.

En una reciente entrevista en el podcast de Marc Maron’s WTF, Scott mencionó que la falta de asistentes a su película se debe a que los millennials no están interesados en aprender algo si esta información no proviene de sus celulares. Esto fue lo que comentó:

“Creo que todo se reduce a: lo que tenemos hoy [son] las audiencias que se criaron con estos malditos teléfonos móviles. Los millennials [sic] nunca quieren que les enseñen nada a menos que se lo digan en un teléfono celular. Este es un trazo amplio, pero creo que ahora mismo estamos lidiando con eso por Facebook. Este es un error de dirección que ha ocurrido cuando se le ha dado el tipo de confianza equivocado a esta última generación, pienso”.

The Last Duel es una cinta que se desarrolla en la Edad Media, la cual cuenta la historia de un duelo entre dos nobles para defender el honor de una mujer. Esta producción tuvo un costo de $100 millones de dólares, pero solo recaudó $27 millones en taquilla.

Pese a que este proyecto contaba con la participación de actores como Ben Affleck, Jodie Comer, Matt Damon, y Adam Driver, y la crítica amó el trabajo de Ridley Scott, la audiencia simplemente no se interesó por este trabajo. En temas relacionados, una serie de Blade Runner ya está en marcha.

Nota del Editor:

Esto demuestra una vez que el cine de hoy casi no tiene espacio para películas de este tipo. La mayoría de las producciones tienen que estar basadas en un libro, cómic o usar la nostalgia para atraer a las audiencias. Propuestas como las de The Last Duel valen mucho la pena, pero no pueden competir contra los gigantes del mercado.

Vía: Marc Maron’s WTF