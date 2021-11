La cultura de México llega a Age of Empires III

Pese a que Age of Empires IV llegó al mercado el mes pasado, Xbox y World’s Edge no se olvidan de la tercera entrega en la serie, por lo que recientemente anunciaron un nuevo DLC para este título. El nuevo contenido, el cual llegará en solo un par de días, incluirá a México como una civilización bastante compleja.

Por medio de un comunicado, se ha revelado que México se unirá a Age of Empires III Definitive Edition el próximo 1 de diciembre. Esta civilización cuenta con un sistema de revoluciones similar a lo que encontramos con Estados Unidos, pero esto se ha expandido para que en cada época tengas la oportunidad de acceder a esta opción. Junto a esto, esta cultura cuenta con sus propias unidades, cartas y edificios que serán importantes en la batalla.

Junto a los cambios en el gameplay, la expansión de México también nos ofrece una misión histórica inspirada en el Grito de Dolores. Por último, quienes ya tengan el contenido de Estados Unidos recibirán la misión de The Burning of USS Philadelphia, mientras todos los dueños de ambos DLC obtendrán The Battle of Queenston Heights.

Todos aquellos que estén interesados en este DLC, ya pueden pre-ordenar la expansión por solo $175 pesos aquí. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Age of Empires IV aquí.

Nota del Editor:

Si bien es bastante extraño que llegue contenido a Age of Empires III Definitive Edition cuando Age of Empires IV ya está disponible, la expansión de México se ve bastante interesante. Nuestra cultura llega con una serie de cambios que ameritan el regreso a este juego de estrategia.

Vía: World’s Edge