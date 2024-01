El pasado viernes 19 de enero de 2024, se dio a conocer que Adam Harrison, el hijo de Rick Harrison y una de las estrellas del popular show conocido como Pawn Stars, falleció a los 39 años de edad, tras un abuso de sustancias. Después de un tiempo en silencio, Rick por fin rompió el silencio, y compartió un comunicado hablando sobre la pérdida de su hijo.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Rick Harrison compartió una foto junto a su hijo, en donde mencionó lo siguiente:

“¡Siempre estarás en mi corazón! Te amo Adam”.

En la sección de comentarios, personas como Donald Trump Jr., hijo del ex-presidente de Estados Unidos, Corey Harrison, su hermano y estrella de Pawn Star, así como cientos de fans, lamentaron la muerte de Adam. Por su parte, Rick también le pidió al público privacidad mientras su familia se enfrenta a esta pérdida.

Rick Harrison ha protagonizado la serie de Pawn Stars desde el 2009. Él y su padre Richard, quien fallecido en el 2018, abrieron la mundialmente famosa casa de empeño de oro y plata en Las Vegas en 1988, y el programa se centra en la ubicación, las ventas y compras que suceden en este local, y más. Corey Harrison y su amigo de la infancia Austin Lee Russell, más conocido como Chumlee, también protagonizaron el programa.

Pese a que Adam no apareció en la serie, en algunas ocasiones fue mencionado por su padre y hermano. En temas relacionados, Pedro Pascal habla sobre la muerte de Joel en la serie de The Last of Us. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie de Halo.

Que en paz descanse, Adam Harrison.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una triste noticia que no muchos esperaban escuchar. Una vez más, las drogas le han arrebatado un hijo a un padre, y es una verdadera lástima que este sea su fin. Lo más triste, es que en los últimos años, Rick se ha enfrentado a diversas pérdidas y controversias que han puesto en juego su show. Esperemos que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir en su vida.

Vía: CBS News