Aunque la serie de The Last of Us de HBO sigue fielmente el juego original de Naughty Dog, también nos presentó una serie de ideas originales y momentos que no estaban presentes en el título de 2013. De esta forma, muchos se preguntan si la segunda temporada adaptará la muerte de Joel, algo que se ha puesto en duda con recientes declaraciones por parte de Pedro Pascal.

En una reciente entrevista con Deadline, Pascal fue cuestionado ante los posibles cambios que sufra la historia de The Last of Us Part II en la serie de HBO. Aunque el actor que interpreta a Joel no está del todo seguro sobre los eventos que veremos en un futuro, deja la puerta abierta ante posibles cambios, incluyendo el destino de su personaje. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Creo que siempre encontrarán formas de aprovechar el increíble material original que tienen y nos sorprenderán con la forma en que pueden usar ese material en un formato diferente, como un programa de televisión. Pero yo no quiero estropearlo a nadie, y la verdad es que todavía no tengo toda la información”.

Pedro Pascal on if Joel’s arc in #TheLastOfUs Season 2 will deviate from the game | #Sundance pic.twitter.com/6iUBvMH6wM — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 19, 2024

Como seguramente ya muchos lo saben, Joel es asesinado en las primeras horas de The Last of Us Part II, y su participación en la secuela se limita a una serie de recuerdos en la sección de Ellie. Tomando en cuenta que esta decisión causó un gran revuelo en la comunidad en su momento, no suena descabellado pensar que Craig Mazin y Neil Druckmann, los creadores de la serie, estén dispuestos a explorar una historia en donde el protagonista que todos conozcamos no pierda la vida, o al menos no de la forma que todos conocemos.

Claro, por el momento no hay información oficial sobre la historia que veremos en la segunda temporada de The Last of Us de HBO, pero conforme la producción avanza, más detalles saldrán a la luz, y es muy probable que en un futuro tengamos una idea clara del tipo de aventura que nos espera. En temas relacionados, ya sabemos quién será Abby en esta serie. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de The Last of Us Part II Remastered.

Nota del Editor:

No creo que vayan a dejar vivo a Joel. Sin embargo, es muy probable que los eventos cambien un poco. En lugar de que Joel muera al inicio, seguramente perecerá en el segundo o tercer capítulo. Su muerte es sumamente importante para la narrativa, ya que The Last of Us no sería The Last of Us sin este evento.

Vía: Deadline.