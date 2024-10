Rick and Morty y Superman tienen un crossover

Multiverse ha permitido que múltiples personajes de Warner Bros. se unan de una forma que nadie pensaba posible hace un par de años. Si bien este concepto se ha mantenido exclusivo de los videojuegos por un tiempo, un cómic por fin nos da una idea de cómo es que esta idea funcionaría en otros medios. De esta forma, Rick and Marty ha tenido un crossover especial con Superman.

En estos momentos ya está disponible Multiversus: Collision Detected #2, un cómic en donde Rick y Morty llegan inesperadamente a Metrópolis, en donde interactúan con Superman de una forma irreverente, algo que provoca al Hombre de Acero de una forma que los fans no creían posible. A la par, podemos ver a héroes como Batman y Wonder Woman sumarse a este conflicto.

Si bien los cómics de Multiversus no son canon a ningún universo, son una distracción interesante que expande la idea de este crossover a más interacciones que solo pelear. De igual forma, esta idea no es completamente nueva, como propiedad de Warner Bros., tanto los héroes de DC como Rick and Morty aparecieron en Space Jam: A New Legacy, cinta en donde vemos a estas propiedades, y más, en un solo lugar.

Te recordamos que Multiversus: Collision Detected #2 ya está disponible, y es probable que futuros cómics nos muestren más interacciones de este tipo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la nueva película de Superman aquí. De igual forma, esta fue la verdadera contribución de Justin Roiland a Rick and Morty.

Nota del Autor:

La idea de ver a Rick and Morty en el mundo de DC no suena mal, pero más que Superman, los escritores deberían poner a este dúo interactuar con otros personajes, como Booster Gold o Harley Quinn. Hay más formas de ver este universo que tras los ojos de Batman, Superman y Wonder Woman.

Vía: DC Comics