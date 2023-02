Ha pasado casi un mes desde que se dieron a conocer los cargos de violencia en contra de Justin Roiland, co-creador de Rick and Morty. Desde entonces, múltiples producciones han concluido su relación con el actor, incluyendo Adult Swim. Si bien esto puede llegar a ser una sorpresa para los miles de fans que tenía, un nuevo reporte ha revelado que algunos de sus colaboradores ya venían venir esto. Afortunadamente, parece que esto no afectará la producción de las series en donde trabajaba.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de The Hollywood Reporter, la salida de Roiland de series como Rick and Morty y Solar Opposites, programas que ayudó a formar, y en donde tenían roles importantes, en realidad no se verán tan afectados por este despido. Si bien las voces de los personajes principales sufrirán un cambio notorio, se ha señalado que Roiland llevaba años sin estar involucrado en el guion o en cualquier aspecto del proceso creativo de estas producciones.

Fuentes cercanas al medio han señalado que después de la tercera temporada de Rick and Morty, Justin Roiland simplemente dejó de asistir a las juntas de escritores y, previo a esto, su participación se reducía a simples comentarios que incomodaban a los escritores. Esto llegó al grado de que, según las fuentes, Dan Harmon, co-creador de esta serie animada, no hablaba con Roiland.

Se ha mencionado que la participación de Roiland se reducía a simplemente darle la voz a los personajes, algo que hacía desde su casa, y con la menor interacción posible con el resto de los escritores o productores. Incluso se ha señalado que personas que trabajaron en series como Rick and Morty, nunca conocieron la voz de estos dos. Esto es lo que se menciona:

“Aparte del trabajo de voz, no ha tenido ninguna presencia creativa significativa en ninguna de las series que llevan su nombre. De hecho, muchos de sus antiguos colegas dicen que no han sabido nada de él en años, y cuando lo han hecho, ha sido desagradable. Señalan, también, que no ha hablado con su co-creador de Rick and Morty, Dan Harmon, durante varias temporadas, y un número considerable de empleados en ese programa, así como Solar Opposites y Koala Man, en realidad nunca lo han hecho, incluso por Zoom”.

El reporte de The Hollywood Reporter también habla sobre lo incómodo que llegó a ser trabajar junto a Justin Roiland, al grado de que las fuentes anónimas parecen estar felices de que esta persona ya no forme parte de estas producciones. Recordemos que Adult Swim terminó su relación con el actor, y las voces de Rick y Morty serán sustituidas. Sin embargo, parece que la esencia y el guion de la serie, lo que en realidad importar, seguirá intacto.

Por el momento, Justin Roiland se ha mantenido en silencio, tanto sobre este reporte como todas las acusaciones que han surgido en el último mes. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, esto es lo que le sucederá a las voces de Rick and Morty.

Nota del Editor:

Siempre estaba claro que Dan Harmon y su equipo de escritores eran los responsables de Rick and Morty. Al ver el trabajo de Justin Roiland, uno se encuentra con un sin fin de chistes groseros sin sentido que solo funcionan para causar una respuesta del espectador, y solo eso, algo que la serie de Adult Swim ya no presentó desde la tercera temporada.

Vía: The Hollywood Reporter