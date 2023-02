Nintendo reafirma la fecha de salida de algunos de sus juegos

El día de hoy ha sido importante para Nintendo, y eso se debe que han dado un nuevo informe de ganancias en el que las ventas de Switch siguen superando récords, en esta ocasión ganándole a PlayStation 4. Y ahora, como parte de sus anuncios, ya reafirmaron las fechas y ventanas de lanzamientos para sus juegos más importantes del año.

Como ya se sabe, entre los próximos títulos que llegan a la consola híbrida tenemos a Kirby Return to Dreamland Deluxe, Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon y claro, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Pero todavía hay fechas pendientes para algunos juegos ya anunciados, como la cuarta parte de Pikmin, y sobre todo, Advance Wars 1+2.

Aquí la lista de lo confirmado hasta ahora:

Advance Wars 1 +2: Re-Boot Camp: Pendiente

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 24 de febrero de 2023

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – 17 de marzo de 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 12 de mayo de 2023

Pikmin 4 – 2023

Metroid Prime 4 – TBA

Vale la pena mencionar, que el día de mañana se llevará a cabo un nuevo directo, por lo que Nintendo ya podría darle fecha finalmente al postergado Advance Wars, de hecho, se habla de una salida para esta misma semana. Por su parte, también se espera que Zelda tenga algún nuevo avance de larga duración o que se le confirme su propio evento.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Lo único que quiero conocer son dos cosas, lo primero es el asunto de Zelda, ya que por ahora todo está difuso. Lo segundo, que al fin suelte la fecha de Advance, porque no creo que Pikmin vaya a salir en la primera mitad del año en curso.