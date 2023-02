Usuarios reportan que la PSN se ha caído

A día de hoy una gran desventaja es el tener conectada la consola de videojuegos a internet, pues se necesita básicamente para casi todas las funciones que requieran acceder a diferentes títulos. Y ahora, algunos usuarios han experimentado situaciones un tanto extrañas con PS5 y por ende la PSN, quien los ha sacado de sus juegos al no poder verificar licencias.

Este es el texto que le aparece a los usuarios:

No se puede usar este contenido. No se puede conectar al servidor para verificar su licencia. Espera un momento y vuelve a intentarlo.

Este tipo de cuestiones se pueden resolver restaurando las licencias en el menú del sistema de PlayStation. Sin embargo, parece que no pueden acceder a dicha opción ya que se les impide entrar a la misma.

Aquí algunos reportes de jugadores:

Is PSN down? I just got kicked from my Hogwarts Legacy session stating it can't verify my license. When I go restore licenses, it states can't connect to PSN but my wifi works on everything else.

— J 🐙 (@jorackk) February 7, 2023