El día ha llegado. A las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo la presentación de Xbox Partner Preview, un evento en donde tendremos nuevos vistazos a algunos de los títulos third party que están en camino a las plataformas de Microsoft. Aquí podemos esperar tráilers de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Alan Wake 2: The Lake House y mucho más. Como siempre, aquí puedes disfrutar de este evento en vivo.

Vía: Xbox.