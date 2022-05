¡Rick and Morty tendrá un anime!

Rick and Morty es una de las series más aclamadas de los últimos años. No contentos con solo el trabajo de Justin Roiland y Dan Harmon, Adult Swim ha revelado que un anime a cargo de Takashi Sano, director de la adaptación de Tower of God, ya está en desarrollo.

Sano será el encargado de dirigir 10 episodios del anime de Rick and Morty, con Telecom Animation Film como los productores. Aunque esta producción se encargará de adaptar varios temas y momentos de la serie tradicional, esta nueva interpretación contará con elementos completamente originales. Esto fue lo que comentó Sano al respecto:

“Las hazañas multiverso de Rick y la pandilla plantean desafíos para el vínculo familiar, pero siempre están a la altura de las circunstancias. Es una vista que afirma la vida, y Jerry no es una excepción. Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de contar una nueva historia sobre esta increíble familia. ¡Espero que disfruten de sus aventuras!”

Previamente, Sano trabajó en los cortos de anime de Rick and Morty vs. Genocider y Summer Meets God (Rick Meets Evil), los cuales cuentan con más de 10 millones de visitas en las plataformas digitales de Adult Swim. Junto a esto, también se anunció Ninja Kamui, otro anime para Adult Swim. Este proyecto está dirigido por Sunghoo Park, quien previamente trabajó en God of High School y Jujutsu Kaisen 0.

Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que estos dos animes llegarán a Adult Swim. Considerando que recientemente fueron anunciados, pasará algo de tiempo antes de tener un tráiler e información más concreta. En temas relacionados, así se ve el live action oficial de esta serie. De igual forma, Christopher Lloyd habla sobre interpretar a Rick.

Nota del Editor:

Aunque no puedo esperar para una nueva temporada de Rick and Morty, ver un anime que se encargue de adaptar los eventos de la serie y al mismo tiempo proporcionar nuevas historias, es algo que suena genuinamente emocionante. Solo es cuestión de tiempo antes de ver más detalles.

Vía: The Hollywood Reporter