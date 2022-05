2022 no solo marca el 35 aniversario de Final Fantasy, sino que también celebramos el 25 aniversario de Final Fantasy VII. De esta forma, muchos esperamos con ansias nueva información relacionada con la segunda parte del remake del clásico de PS1. Afortunadamente, Tetsuya Nomura ha escuchado nuestra plegarías, y compartirá nueva información sobre este título el próximo mes.

Durante una presentación especial sobre Final Fantasy VII: The First Soldier, el battle royale para móviles de este universo, Nomura mencionó que Square Enix tiene pensado revelar nueva información sobre Final Fantasy VII Remake 2 el próximo mes. Aunque no compartió una fecha en específico, es probable que sea durante el Summer Game Fest de junio cuando se den a conocer más detalles sobre esta esperada continuación.

Por el momento, de la poca información que tenemos respecto a Final Fantasy Remake 2 es que Naoki Hamaguchi, el co-director de la primera parte de esta reimaginación, ahora tiene el puesto completo, esto después de que Nomura asumió el papel de Director Creativo. Junto a esto, se ha mencionado que esta continuación hará un gran uso del DualSense del PS5.

Este no es el único proyecto de este nivel que pronto compartirá nueva información. Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XVI también ha mencionado que tiene pensado revelar un tráiler de este título en un futuro. Aunque no se ha revelado cuándo estará disponible este avance, el Summer Game Fest es la opción más atractiva.

En temas relacionados, Final Fantasy XV supera las 10 millones de unidades. De igual forma, el desarrollo de Final Fantasy XVI ya casi termina.

Nota del Editor:

Considerando que después de Midgar, Final Fantasy VII tiene una estructura más abierta, será interesante ver cómo es que el Remake logrará seguir con la trama original, así como con los cambios que se nos presentaron al final de la primera parte. ¿Acaso Aerith va a morir? Solo nos queda esperar y ver.

Vía: VGC