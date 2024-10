Revelan uno de los mayores secretos de GTA: San Andreas

Para los fanáticos de los juegos sandbox, uno de los juegos que nunca va a pasar de moda es GTA: San Andreas, en el cual exploramos un mapa de dimensiones gigantes con diferentes misiones por completar, mini juegos a probar o hasta simplemente retar a ala ley a detenernos mientras nos enfrentamos a los agentes de policía. Y ahora, 20 años después de su lanzamiento, se ha revelado un secreto que definitivamente muchos querrían haber visto en la versión final del título.

Un usuario en X compartió un interesante dato sobre el desarrollo que sorprendió a los fanáticos. Según esta publicación, en los planes originales de Rockstar Games, cada una de las tres ciudades iba a estar en mapas separados, y el jugador viajaría entre ellas en trenes o aviones, similar a las mecánicas de GTA 1 y GTA 2.

Este enfoque inicial buscaba optimizar la limitada memoria de la PlayStation 2, ya que separar las ciudades permitiría almacenar modelos específicos de cada ubicación sin ocupar espacio adicional en el sistema. También habría hecho más sencillo implementar servicios específicos para cada ciudad, como distintos vehículos de policía, ambulancias y tipos de clima, además de mejorar la organización de modelos en el DVD.

Sin embargo, en una reunión final de desarrollo en Rockstar North, el equipo decidió cambiar de estrategia y crear un solo mapa extenso, dando lugar al vasto territorio interconectado que los jugadores conocen hoy. Aunque el diseño en una sola gran región presentaba nuevos desafíos técnicos, al final pudieron integrar elementos únicos para cada ciudad, desde vehículos de emergencia hasta efectos de clima y paisajes característicos.

20 years ago we released Grand Theft Auto – San Andreas.

The original plan was for the 3 cities to be on separate maps. The player would travel between the cities using trains and planes.

(Gta 1 and 2 also had three cities on separate maps)

Memory was very tight on the ps2 and… pic.twitter.com/kUMxR9Kt96

— Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) October 25, 2024