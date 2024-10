El universo de Wandavision se seguirá expandiendo

Hace ya algunas semanas atrás se estrenó Agatha All Along, serie de Marvel que continúa los acontecimientos de Wandavision, historia de este personaje que tuvo consecuencias subsecuentes en la película de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, donde incluso se convirtió en villana. Y con el reciente éxito de la serie enfocada en la bruja y su aquelarre, Disney ha reafirmado que seguirá expandiendo la historia, pues para quien no lo recuerde, aún hay un ser de gran poder deambulando por el mundo y que tiene fuerte conexión con Wanda.

Recientemente se reveló que Paul Bettany tendrá su propia serie spinoff centrada en Vision, y el rodaje de la producción comenzará el próximo año. En una entrevista reciente, Bettany confirmó que su nuevo proyecto para Disney Plus está “preparando algo realmente emocionante”, aunque no dio detalles sobre el guion o la trama.

El actor mencionó que ha estado viendo la serie de Agatha y expresó su entusiasmo por el trabajo de Jac Schaeffer, creadora de WandaVision. Además, admitió que está estudiando cuidadosamente esta serie en preparación para su propio papel, sugiriendo que los eventos del programa podrían influir en el desarrollo de Vision.

El spin-off de Vision sigue los eventos ya vistos, en los que el personaje White Vision, una versión alternativa del original, recupera sus recuerdos y desaparece. Aunque no se han revelado detalles concretos, se espera que la serie explore las consecuencias de este final y profundice en la historia, retomando donde todo se quedó y probablemente colisionando con la próxima Avengers.

Terry Matalas, productor ejecutivo de Star Trek: Picard, será el showrunner de la serie, pero el elenco y otros detalles se mantienen en secreto. Los fans del MCU están ansiosos por ver qué sigue para el personaje y cómo su viaje afectará el universo Marvel en esta nueva fase de producciones de Disney Plus.

Recuerda que el 31 de octubre llega el capítulo de final de temporada de Agatha All Along.

Vía: GamesRadar