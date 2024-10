Encuentran nuevo glitch en Super Mario 64

Hoy en día, los glitches son casi un sinónimo de Super Mario 64. El aclamado plataformero en 3D tiene múltiples errores que han sido abusados por los jugadores, especialmente por aquellos que se dedican al speedrun. Sin embargo, recientemente se popularizó un caso que no tiene que ver con gameplay, sino con la ortografía.

Recientemente, se dio a conocer que la versión de Super Mario 64 que actualmente está disponible en Nintendo Switch Online en Europa tiene un error que ocasiona que las “O” sean sustituidas por las “U” en los niveles de Cool, Cool Mountain y Big Boo’s Haunt, convirtiéndolos en Cool, Cool Muuntain y Big Boo’s Haont.

The European Nintendo Switch Online version of Super Mario 64 contains an exceedingly bizarre bug where Cool, Cool Mountain and Big Boo's Haunt will occasionally randomly swap O's and U's between each other, becoming "Cool, Cool Muuntain" and "Big Boo's Haont". pic.twitter.com/Emh9MbPbpk

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) October 26, 2024