Ex CEO de PlayStation revela por qué cerró Japan Studio

Para quien no lo sepa, hace algunos años atrás la división de Japan Studio de PlayStation tuvo que cerrar de manera abrupta, esta fue la encargada de traer muchos juegos de la talla de LocoRoco, Ape Escape, The Last Guardian, y muchos otros éxitos de las consolas de Sony. Como mencionamos, las razones de su cierre fueron desconocidas, pero parece ser que finalmente el misterio está revelado, y quien soltó la información fue alguien bastante conocido dentro de la compañía.

El exjefe de PlayStation en EE.UU., Shawn Layden, compartió recientemente su opinión sobre el cierre de Japan Studio en 2021, calificando la decisión como triste, pero no sorprendente. Durante una entrevista, Layden habló del tema, reconociendo que, aunque le apenó, era un desenlace que veía venir, ya que Japan Studio llevaba tiempo sin lograr el éxito que solía caracterizarlo. Señaló que cuando un equipo pierde la racha de éxitos, es fácil olvidar cómo llegar a esos hitos, lo que puede afectar a largo plazo.

El equipo fue una pieza central en el catálogo de Sony durante años. Sin embargo, la falta de grandes lanzamientos en sus últimos años hizo que se enfrentara dificultades para mantener su relevancia. Layden comentó que es similar a “poda un bonsái”, una forma de simplificar la estructura en busca de un nuevo crecimiento. Este proceso, según él, podría estar detrás de la decisión de reducir el estudio para dar lugar a Team Asobi, el equipo detrás de Astro Bot.

Para Layden, había dos posibles caminos: intentar retomar su racha de éxitos o reducirse para “crecer de nuevo” con una dirección renovada. Esta segunda opción fue la elegida, y ahora Asobi representa ese “renacer” de la creatividad japonesa. Aunque lamenta el cierre, destacó su aprecio por Allan Becker, el antiguo líder, y el esfuerzo que puso durante los últimos años para mantenerlo a flote.

El cierre de Japan Studio refleja las prioridades de Sony hacia producciones más rentables y consolidadas, una estrategia que Layden entiende pero que, según sus palabras, deja un vacío en la representación de los juegos japoneses en la compañía.

Vía: VGC