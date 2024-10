Nintendo sufre de despidos masivos en el Mario Club

Cuando hablamos de despidos en la industria de videojuegos, el nombre de Nintendo usualmente está lejos de ser incluido. A lo largo de los años, la compañía japonesa ha resaltado por tomar medidas para evitar que sus empleados pierdan el trabajo. Sin embargo, todo parece indicar que una de las subsidiarias más importantes de la empresa ha sufrido una fuerte ola de despidos.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo, un reportaje asegura que 150 empleados de los 400 trabajadores de Mario Club Co., Ltd han perdido su empleo. Sin embargo, los despidos que se llevaron a cabo en la subsidiaria no estarían relacionados con una crisis financiera, sino que la Gran N habría tomado la decisión de remover a los que son considerados “problemáticos” y quienes “arrastrar a sus colegas hacia abajo”.

Mario Club Co., Ltd es una subsidiaria que por décadas ha colaborado en cientos de juegos de Nintendo, apoyando en aspectos como control de calidad. Su presencia se puede encontrar desde en juegos de NES, hasta el reciente Luigi’s Mansion 2 HD. Al proporcionar un soporte sumamente importante, es incuestionable la importancia que Nintendo le da a este equipo, por lo que, si el reporte es cierto, tiene sentido que la Gran N tomó la decisión de remover a aquellos que no están trabajando al estándar esperado.

Por el momento se desconoce si esto tendrá un impacto en algunos de los proyectos first party en desarrollo, los cuales seguramente veamos en Switch 2. Solo nos queda esperar a que la Gran N comparta más información al respecto. En temas relacionados, la revelación del Switch 2 se aproxima. De igual forma, filtran imágenes de la zona prohibida del Nintendo Museum.

Nota del Autor:

Los despidos nunca son positivos. Sin embargo, también es cierto que aquellos que afectan el trabajo de otros corren el riesgo de perder sus empleos. Este es un caso, al menos hasta el momento, justificado que beneficiaría a Nintendo al mejorar su proceso de producción.

Vía: Go Nintendo