Revelan que Halo Infinite tendrá nuevo tráiler

Este 1° de diciembre ha sido bastante importante, pues hace unas horas se confirmó que la siguiente entrega de Grand Theft Auto tendrá su primer vistazo el próximo martes 5 del mismo mes, algo por lo que los fanáticos brincaron de sus asientos de manera inmediata. Pero algo que definitivamente no se veía venir, era que 343 Industries soltara una nueva publicación en las redes sociales, la cual se relaciona directamente al olvidado Halo Infinite.

En Twitter revelaron que el próximo lunes 4 de diciembre en punto de las 9 am del tiempo del pacífico y 11 am tiempo de Ciudad de México, se va a sacar un nuevo tráiler en relación a este juego, dando a entender que tal vez esto vaya más allá de solo mostrar una temporada adicional del juego. Podría ser que se de una expansión de la campaña o algo similar, de lo contrario no hubiera sido un anuncio tan llamativo, que por cierto, lleva los mismos colores de la imagen que dio a conocer Rockstar Games.

Algo que vale la pena mencionar respecto al juego, y es que cuando se lanzó originalmente en el 2021 no logró resaltar demasiado debido a que la campaña no cumplía por lo pedido por los fans y a eso se agrega la parte de multijgador que no era demasiado justa según mencionan. Eso hizo que el equipo de desarrollo se pusiera a trabajar de forma constante para agregar parches, también parte de este grupo dejó sus puestos después de haber sacado el juego a la venta.

Aún con estos detalles en mente, hay seguidores que aún le tienen esperanzas de de alguna especie de resurgimiento para bien, y este nuevo avance que llega el lunes puede ser esa ventana de oportunidad. Hay personas que ya han hecho las paces con la última aventura de Master Chief, por lo que ahora todo depende de 343 Industries para ganarse de regreso a los fanáticos.

Recuerda que Halo Infinite está disponible en Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Twitter

Nota del editor: De verdad es muy sospechoso que hablen de un “tráiler” tal cual. Pero lo que sí es una obvia parodia es la imagen con los mismos colores al de Rockstar Games. La siguiente semana será interesante de presenciar, dos videos de juegos y luego The Game Awards.