Revelan noticias decepcionantes del próximo Nintendo Direct

Un destacado informante de Nintendo ha compartido algunas noticias decepcionantes sobre cuándo podría tener lugar la próxima presentación de Nintendo Direct de la compañía. Cada año, Nintendo tiende a realizar su Direct más grande del año en junio, anteriormente durante la convención E3.

Y aunque muchos fanáticos esperaban que Nintendo lanzara un nuevo Direct en junio incluso sin que se llevara a cabo el E3, parece que esto no sucederá después de todo. Según el periodista Andy Robinson, actualmente parece que Nintendo no tiene previsto hacer “nada” en el próximo mes.

Hablando sobre las presentaciones que se avecinan en las redes sociales, Robinson dijo que ha escuchado que PlayStation tendrá su próxima gran exhibición a finales de mayo o principios de junio. Sin embargo, en el caso de Nintendo, Robinson afirmó brevemente que no cree que la editorial japonesa de videojuegos destaque nada en el próximo mes.

Basándonos en lo que hemos escuchado en el pasado, esta nueva información de Robinson no debería ser una gran sorpresa. Informes anteriores en 2023 indicaron que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sería uno de los últimos grandes lanzamientos de Nintendo para Switch.

Por lo tanto, parece que el silencio potencial de Nintendo podría deberse al hecho de que la compañía se está preparando para mostrar su próximo hardware que sucederá a Switch en los próximos meses.

Aunque sería extraño que Nintendo no compartiera un nuevo Direct en junio, tal vez la empresa piense que mantener un perfil bajo por el momento es su mejor opción. Por ahora, lo único que sabemos con certeza sobre Nintendo es que tiene algunos grandes juegos first-party para Switch en el horizonte.

El mencionado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está listo para ser lanzado a finales de esta semana el 12 de mayo, y le seguirá la llegada de Pikmin 4 el 21 de julio. Fuera de estos dos títulos, no se sabe qué más podría tener Nintendo preparado para 2023, pero seguramente iremos conociendo más en los próximos meses.

Vía: Comicbook

Nota del autor: No puedo negar sentirme decepcionado, más que nada porque pensé que la E3 iba a seguir viva en espíritu con todos llevando a cabo sus eventos y presentaciones en verano, pero supongo que todo tiene que evolucionar.