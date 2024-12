Revelan la identidad del Zombie viral de 28 Years Later

Esta semana se han lanzado varios avances del mundo del cine y la tv, y uno de los más relevantes fue el de 28 Years Later, cinta que lleva mucho tiempo siendo esperada por los fanáticos de historias post apocalípticas con zombies de por medio o sus variantes conocidas. Y justo ese primer video causó controversia, dado que no se sabe a ciencia cierta quién es el ser de aspecto aterrador que apareció, causando así muchas dudas en las redes.

Como ya mencionamos, el video ha generando un intenso debate entre los fans y eso es una fugaz aparición de un zombi que muchos han confundido con Cillian Murphy, protagonista de la cinta original. Por lo que al poco tiempo la duda ha quedado expuesta para que no se presten interpretaciones erróneas.

Murphy interpretó a Jim, un mensajero atrapado en un apocalipsis zombi en el Londres devastado. Aunque este sobrevivió a los eventos de esa película, no apareció en la secuela de 2007, 28 Weeks Later. El tráiler de 28 Years Later ha hecho especular a los fans sobre el destino del personaje, ya que el zombi con el supuesto parecido a Murphy desató teorías de que Jim no habría sobrevivido después de todo.

No obstante, se ha aclarado el misterio: el zombi no es Murphy, sino Angus Neill, un marchante de arte que debuta como actor en esta entrega. Según Neill, Danny Boyle siempre pensó en él para el papel. “Danny tiene una habilidad extraordinaria para hipnotizarte en el set. Fue una experiencia intensa trabajar con él”, comentó Neill.

Mientras tanto, el reparto de la nueva entrega incluye a Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Erin Kellyman y Jack O’Connell. La sinopsis oficial revela un escenario desolador: casi tres décadas después del brote del virus de la rabia, un grupo de sobrevivientes en una isla aislada se embarca en una peligrosa misión al continente, enfrentándose a horrores tanto infectados como humanos. La pregunta de si Cillian Murphy retomará su papel de Jim sigue sin respuesta, y la cinta estará lista hasta mitad del 2025.

Vía: Variety