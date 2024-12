Llega el primer tráiler de 28 Years Later

El mundo del cine está lleno de muchos géneros a disfrutarse por parte del público, ya que hay animación, infantiles, acción, terror, arte, comedia y mucho más, y sin duda, una de las variantes más queridas es el suspenso, ya que no hay tanta sangre y elementos que no gustan a todos. Dentro del catálogo, una cinta que promete bastante es 28 Years Later, la cual se anunció hace tiempo, y ahora, finalmente hay novedades dignas de mencionar.

El esperado regreso al universo del virus de la ira ya es una realidad. La secuela dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, ha revelado su primer tráiler oficial, dando un vistazo impactante a este nuevo capítulo que se estrenará el 20 de junio de 2025. No está de más mencionar, que en su camino están tomando el paso a nuevas generaciones para que se hagan afines a la franquicia. La cinta está ambientada casi tres décadas después del brote original y sigue a un grupo de supervivientes que han encontrado refugio en una isla aislada y fuertemente custodiada. Entre ellos, Jamie, quien se enfrenta a una peligrosa decisión: adentrarse en un continente devastado donde los infectados han evolucionado con aterradoras mutaciones. Aquí el video: El tráiler no solo muestra los desafíos que deberán enfrentar, sino también un retrato de la humanidad que quedó atrapada entre los infectados. Más allá de las criaturas rabiosas, los humanos que sobreviven en el continente lucen aún más perturbadores, con máscaras inquietantes y macabras exhibiciones como torres de cráneos que elevan la tensión. Con este video, 28 Years Later promete mantener el tono oscuro y visceral que caracteriza a la franquicia, mientras explora nuevas dinámicas de supervivencia y terror. Los fanáticos aún tienen medio año para esperar, pero es muy probable que conforme pasen los meses se lancen más videos, revelando cada vez más lo que los usuarios podrán esperar en la gran pantalla. Vía: The Verge