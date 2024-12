Disney confirma el live action de Enredados

Este mes de diciembre se estrena otro live action de Disney, Mufasa: El Rey León, a eso suma que también Blancanieves está en camino para inicios de 2025 y Lilo & Stitch a la mitad del mismo año, lo cual nos da a entender que Disney quiere seguir con la tendencia de adaptaciones, las cuales han servido de menor y mayor medida. Y parece que la cosa no se va a quedar así, pues otro lanzamiento que realmente no es tan antiguo también será transportado a una nueva versión con actores reales.

Michael Gracey, reconocido por su trabajo en The Greatest Showman, está en conversaciones para dirigir la adaptación de acción real de Enredados. Esta nueva versión moderniza el clásico cuento de Rapunzel de los hermanos Grimm y reimagina la exitosa película animada de 2010 que revitalizó el género de princesas para una nueva generación, justo después de haberse lanzado La Princesa y el Sapo.

El guión más reciente ha sido escrito por Jennifer Kaytin Robinson, conocida por su trabajo en Thor: Love and Thunder y Do Revenge. La producción estará a cargo de Kristin Burr para Burr! Productions, junto con Lucy Kitada, ganadora del Emmy por The Baby-Sitters Club. Aunque los detalles sobre el reparto permanecen en secreto, los rumores han especulado con posibles nombres, como Timothée Chalamet para el papel de Flynn Rider, lo cual tiene sentido por su popularidad.

La película original, dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, protagonizada por Mandy Moore y Zachary Levi, recaudó más de 590 millones de dólares a nivel mundial. También obtuvo una nominación al Oscar por la canción I See the Light, creada por Alan Menken y Glenn Slater. Además, sus personajes han tenido series spinoff y apariciones en juegos como Kingdom Hearts 3.

Con Enredados, Disney continúa expandiendo su lista de adaptaciones de acción real, siguiendo los pasos de títulos como La Sirenita y El Rey León. Gracey, además de su trabajo en musicales como The Greatest Showman y Better Man, está asociado a próximos proyectos como la adaptación de Nevermoor y un musical sobre Luciano Pavarotti. Al final con estos proyectos es aventar una moneda al aire.

