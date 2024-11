El futuro de Star Wars en el cine sigue siendo algo incierto. Si bien sabemos que varios proyectos ya están en desarrollo, por el momento se desconoce cuándo llegarán a la pantalla grande. Ahora, Disney ha decidido eliminar uno de sus proyectos de este universo de su calendario de estrenos.

De acuerdo con Variety, una película de Star Wars sin nombre ha sido eliminada del calendario de estrenos de Disney 2026. Ahora. Esto no significa que el proyecto esté muerto, sino que ha sido retrasado de una forma indefinida. En su lugar, la casa del ratón tiene pensado llevar Ice Age 6 a los cines.

Si bien se desconoce cuál película ha sufrido este lamentable destino, todo indica a que se trata de New Jedi Order, cinta protagonizada por Rey que se lleva a cabo después de los eventos de The Rise of Skywalker, y nos muestra al personaje de Daisy Ridley tratando de reconstruir la Orden Jedi. Recordemos que esta cinta se ha enfrentado a varios problemas con los guionistas, ya que múltiples personas han abandonado este proyecto.

El principal problema de New Jedi Order es que, a diferencia de otros proyectos que gozan de una mayor libertad, Lucasfilm y Disney quieren que la serie principal siga una línea específica, algo que ha creado una serie de conflictos con otros creativos. En temas relacionados, se anuncia nueva temporada de Star Wars: Visions. De igual forma, nueva trilogía de Star Wars ya está en desarrollo.

