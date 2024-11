Nueva trilogía de Star Wars ya está en producción

De momento la franquicia de Star Wars se encuentra detenida si hablamos de películas principales, puesto que desde el episodio 9 no hemos tenido nada más en relación a la saga, y es que por alguna razón la cinta de The Mandalorian no nos va a contar las peripecias de los Jedi. Sin embargo, parece que la espera está llegando a su fin, ya que dentro de las noticias de hollywood, se menciona que ya hay nuevo proyecto a largo plazo, el cual parece ser de grandes magnitudes.

Simon Kinberg, conocido por su trabajo en la saga X-Men, se prepara para desarrollar una nueva trilogía, en colaboración con Lucasfilm y bajo la producción de Kathleen Kennedy. Esta nueva serie de películas introducirá personajes inéditos y ocurrirá en un contexto distinto a la “Saga Skywalker,” cerrada en 2019 con The Rise of Skywalker. Aunque los detalles sobre la trama aún no han sido revelados, se especula que las películas de Kinberg podrían rendir homenaje a la narrativa original que George Lucas inició con Una Nueva Esperanza en 1977.

Disney ya tiene programadas tres próximas películas, una secuela de The Mandalorian y dos proyectos aún sin título, planificados para diciembre de 2026 y diciembre de 2027. Además, Lucasfilm está avanzando en otros proyectos del universo de Star Wars, a cargo de cineastas como James Mangold, Taika Waititi y Donald Glover, aunque no está claro cuál de ellos será lanzado primero.

Desde el final de la última trilogía, Star Wars ha expandido su universo en Disney+ con exitosas series, además de títulos independientes como Andor y Obi-Wan Kenobi. Esta estrategia ha mantenido la franquicia activa y relevante, diversificando su audiencia más allá del cine.

Kinberg tiene experiencia previa con Lucasfilm, habiendo trabajado en la serie animada Rebels y en la producción de The Force Awakens. Este nuevo proyecto marca un regreso del productor al universo de la saga en un rol central, lo cual plantea altas expectativas tanto para los fanáticos como para el estudio.

Vía: Variety