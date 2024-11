Confirman serie live action de Mass Effect para streaming

Estamos en una época bastante curiosa en la cual se producen muchas o películas basadas en videojuegos, eso lo hemos visto de forma reciente con el programa de Knuckles, The Last of Us y hasta con Fallout, los cuales han sido puntuados de forma positiva por la prensa y los fans. Con todo esto mente, parece que EA quiere llevarse una rebanada del pastel, por lo que cierta franquicia famosa de su librería se sumara a tan singular tendencia de crear adaptaciones con personas reales.

La popular Mass Effect dará el salto a la televisión de la mano de Amazon MGM Studios, según dicen los medios. Daniel Casey, guionista de Fast & Furious 9, encabezará la adaptación como escritor y productor ejecutivo. También formarán parte del equipo de producción Karim Zreik, conocido por su labor en series de Marvel como Daredevil y Jessica Jones, y los ejecutivos Ari Arad y Michael Gamble de EA.

Aunque los detalles específicos de la trama no se han revelado, el proyecto promete expandir el complejo universo de Mass Effect, que incluye épicas intergalácticas protagonizadas por el comandante Shepard y los desafíos de la humanidad en su lucha contra la amenaza alienígena de los Reapers. En 2021, se mencionaron negociaciones entre Amazon y BioWare para la adaptación, y aunque proyectos anteriores intentaron llevar la saga al cine, ninguno logró consolidarse.

La serie se suma a los ambiciosos planes de la empresa ara competir en el género de ciencia ficción, aprovechando la rica narrativa y la base de fanáticos de tan querida saga La presencia de Casey, con su experiencia en producciones de acción y ciencia ficción, aporta una sólida base creativa a esta adaptación televisiva.

Con un quinto juego en desarrollo por BioWare, esta serie de Mass Effect busca revitalizar y expandir la franquicia más allá de los videojuegos, brindando a los seguidores y nuevos públicos una experiencia narrativa en un formato fresco y accesible.

Vía: Variety