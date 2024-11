¿La voz de Marcus Fenix volverá en Gears of War: E-Day?

Este año una de las más grandes revelaciones en el evento de verano de Xbox fue ni más ni menos que Gears of War: E-Day, un regreso de la franquicia que nos llevará al día en el que la humanidad empezó a ser atacada y los héroes que conocimos en la saga tuvieron que surgir por necesidad. Con su primer tráiler puesto sobre la mesa, la gente se ha preguntado si los actores originales de la marca volverán, o si habrán nuevos considerando que esta etapa de la historia se coloca antes del primer juego.

Los fans ya no tienen porque preocuparse, pues la cuenta oficial de Gears of War en Twitter publicó una foto de John DiMaggio y Carlos Ferro juntos, al lado del anuncio de que retomarán sus roles. Es decir, retomarán los papeles de Marcus Fenix y Dominic Santiago. Esto significará mucho para quienes le tienen cariño a la franquicia, dado que son amigos inseparables hasta el tercer título de la consola 360.

We are so back. 🤜🤛

On today's 18th anniversary of Gears of War, we're proud to share that John DiMaggio and @RealCarlosFerro are reprising their roles as the iconic voices of Marcus Fenix and Dominic Santiago in Gears of War: E-Day. pic.twitter.com/x9uaH9R0sR

— Gears of War (@GearsofWar) November 7, 2024