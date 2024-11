La película de Borderlands ayudó a la venta de los juegos

Hace un par de meses atrás finalmente se estrenó en cines la esperada película de Borderlands, misma que a pesar de haber estado muchos años en el horno, no logró captar del todo la esencia de la franquicia, siendo un producto que no gustó ni a fans y tampoco extraños. Sin embargo y contra todo pronóstico, la empresa dueña de la franquicia mencionó que su lanzamiento tuvo un beneficio, lo cual no tiene demasiada lógica si se habla de la venta de boletos.

A pesar de la mala recepción, el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, afirmó que el proyecto ha impulsado las ventas de la franquicia de videojuegos. En una reciente llamada de resultados, Zelnick comentó que, aunque la adaptación cinematográfica no cumplió con las expectativas, la serie de videojuegos se ha beneficiado en términos de interés y ventas, sugiriendo un efecto positivo en el catálogo gracias a la visibilidad de la marca.

La película, protagonizada por Cate Blanchett, fue duramente criticada por críticos y fans, quienes la catalogaron como un “desastre” y un “fracaso sin gracia”, generando únicamente 4 millones de dólares en su estreno y pasando rápidamente a plataformas de streaming. A pesar de estas cifras, Zelnick explicó que Take-Two no esperaba un gran impacto financiero de la película, pero sí observó un incremento en el interés por el videojuego, lo cual califica como un beneficio para la compañía.

Este fenómeno, según Zelnick, resalta el potencial de las adaptaciones cinematográficas para mejorar la visibilidad de la propiedad intelectual, aunque señaló que la empresa seguirá siendo cautelosa al licenciar sus marcas para adaptaciones en otros medios. Afirmó que, aunque la creación de películas o series puede ser beneficiosa, prefieren proyectos que aseguren un estándar de éxito y mantengan la calidad asociada a sus franquicias.

De cara al futuro, la empresa planea licenciar algunas de sus propiedades de manera muy selectiva. Zelnick concluyó que, aunque el éxito no siempre está garantizado, adaptaciones cuidadosas y bien gestionadas podrían seguir trayendo beneficios indirectos para sus títulos más emblemáticos.

Vía: Eurogamer