Revelan cuánto costará Grand Theft Auto VI

El juego más anticipado de la década, Grand Theft Auto VI, parece seguro que se lanzará en algún momento de 2024. De hecho, según informes recientes, el juego podría ser revelado tan pronto como el próximo mes, antes de su lanzamiento completo en octubre del próximo año. Hasta que obtengamos un anuncio oficial de Rockstar Games, sin embargo, los fanáticos han tenido que conformarse con rumores, filtraciones y especulaciones. Esto incluye un rumor reciente y algo preocupante sobre el precio de GTA VI.

Los últimos informes sugieren que Grand Theft Auto VI podría costar la asombrosa suma de $150 dólares (£120) cuando finalmente haga su debut en consolas y PC. Los rumores comenzaron cuando se reveló que GTA VI se está desarrollando con un presupuesto de $1-2 mil millones dólares.

También se ha sugerido que Rockstar podría cobrar una tarifa separada por la campaña de Grand Theft Auto VI y GTA VI Online.

Si bien los rumores han generado preocupación en algunos miembros de la comunidad de GTA, muchos señalan rápidamente que Take-Two previamente dijo que $70 es un precio justo para un lanzamiento de triple A.

Por lo tanto, parece poco probable que GTA VI se lance a un precio tan alto.

Por supuesto, si Rockstar Games termina cobrando $150 dólares por Grand Theft Auto VI, entonces es posible que desees comenzar a ahorrar desde ahora para el juego de acción de mundo abierto. Los fanáticos ya saben un poco sobre el próximo Grand Theft Auto, después de una gran filtración el año pasado. Según las mismas, parece que el nuevo Grand Theft Auto tendrá lugar en Vice City y contará con personajes jugables masculinos y femeninos.

En una escena, se mostraba a los personajes robando un restaurante, lo que respalda informes anteriores sobre una dinámica al estilo de Bonnie y Clyde.

Otra filtración sugiere que Grand Theft Auto VI contará con múltiples pistas de carreras ilegales, así como al menos una granja.

Vía: Express

Nota del editor: Si no estuviéramos hablando de Rockstar, diría que es una locura. Es posible que el juego “completo” con los componentes online y locales, termine costando 150 dólares. En tal caso, creo que yo me quedaría sin el online, el cual nunca me ha atrapado.