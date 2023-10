Revelan alarmantes estadísticas de Redfall en Steam

Después de que Redfall fuera lanzado a principios de este año, se convirtió de inmediato en el mejor candidato al peor lanzamiento AAA en años. Posiblemente en varias generaciones de consolas. Algunos dijeron que las críticas fueron bastante extremas, y sin embargo, más tarde en el año, parece que el título sigue sin encontrar su audiencia, por decir lo menos.

En este momento, Redfall tiene entre 3 y 38 jugadores concurrentes en Steam sin importar la hora en la que cheques las estadísticas. No, no faltan ceros. ¡Tres jugadores! Aunque no sabemos cómo le va al juego en Xbox o Game Pass específicamente, ciertamente no está entre los 50 juegos más jugados en el servicio. Tampoco se trata simplemente de un “mira, el juego es malo” debido a lo que Bethesda y Microsoft prometieron, lo que significa que aquí hay problemas más profundos.

Tan recientemente como septiembre, Pete Hines habló sobre cómo no estaban abandonando Redfall porque a largo plazo, siempre estará en Game Pass incluso si tuvo un lanzamiento deficiente:

“Vamos a hacer que sea un buen juego porque sabemos, como estudio first-party, que Game Pass perdura para siempre. Habrá personas dentro de diez años que se unirán a Game Pass, y Redfallestará allí”. También dijo: “Somos la misma compañía que ha tenido lanzamientos que no salieron como queríamos, y no abandonamos las cosas solo porque no empezaron bien”.

Pero el Redfall de Arkane ha sido prácticamente abandonado. Su última actualización fue en junio de 2023, un mes después de su lanzamiento, y no se ha añadido nada sustancial en los cuatro meses desde entonces. Y no, esa actualización de 60 fps, que parecía que llegaría pronto después del lanzamiento, al parecer nunca sucedió.

Más allá de eso, el problema más grande de Bethesda es que como parte de la forma de Game Pass de ganar más dinero con juegos “gratuitos” que se lanzan allí, hubo una edición “Bite Back” que venía con algunos cosméticos, pero lo más atractivo era la promesa de dos personajes nuevos que se unirían a los cuatro originales. Ese paquete todavía está a la venta en la actualidad, por $30 dólares por sí solo o en un paquete de $100 dólares que incluye el juego base, a pesar de que el juego ni siquiera ha tenido la actualización más básica desde junio, y mucho menos la idea de que realmente vaya a incluir a estos nuevos personajes.

Entonces, ¿qué hace Bethesda y Microsoft? ¿Continuar gastando millones en crear contenido para un juego con tres jugadores concurrentes en PC y tal vez un par de cientos o miles en Xbox? ¿O cortar pérdidas y emitir reembolsos por el contenido posterior al lanzamiento que parece que han abandonado?

Absolutamente no puedo culpar a Arkane y Bethesda por lavarse las manos de Redfall y seguir adelante. Eso parece ser la decisión correcta. Y sin embargo, si eso es lo que está sucediendo, necesitan decirlo claramente, arreglar las cosas con aquellos que pagaron por el DLC y dejar de venderlo.

Claro, supongo que es posible que Arkane de alguna manera logre sacar todo esto eventualmente, pero eso parece ser una pérdida de tiempo colosal. Reportadamente, Arkane ahora está volviendo su atención a Dishonored 3, y no parece inteligente dedicar más atención a Redfall, promesas rotas o no.

Vía: Forbes

Nota del editor: Sí, suena a lo más racional abandonar algo que no va a tener solución, el problema aquí es que prometieron arreglarlo entre muchas otras cosas y no se hizo nada, lamento mucho que exista gente que haya pagado por este bodrio. Cada día siento que fui demasiado benévolo con la calificación que le asigné aquí en Atomix.