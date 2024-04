Retrasan la fecha de salida de World of Goo 2

Para quien no lo tenga en el radar, el videojuego World of Goo, originario de Wii, ha anunciado su secuela después de bastantes años de espera por parte de los fanáticos, revelación que llegó mediante los Nintendo Direct que se han lanzado a finales del 2023 e inicios de 2024, con una fecha de salida ya confirmada para este mes de Mayo. Sin embargo, la felicidad no ha durado demasiado, pues hace nada tiempo se dio a conocer un cambio de planes.

Mediante su cuenta de twitter oficial, los desarrolladores, Tomorrow Corporation, lanzaron un comunicado en el que mencionan la fecha se ha retrasado, esto con el fin de que el producto exclusivo para la consola Switch salga en las mejores condiciones posibles para quienes piensan comprarlo. Esto puede dar algo de tristeza, pero solo son un par de meses en el calendario, concretamente el próximo 2 de agosto del año en curso.

We are pumping so much Goo into World of Goo 2, that we need to enhance the game's launch date by moving it to Aug 2, 2024. We are proud to offer you this enhancement free of charge! Seriously, though: We appreciate your patience. https://t.co/MYHYRhZQi5 pic.twitter.com/KhYfgnBJqB

— Tomorrow Corporation (@TomorrowCorp) April 16, 2024