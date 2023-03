Requerimientos de sistema para The Last Of Us: Part 1

The Last of Us Part 1 se lanzará en PC el próximo 28 de marzo, y para prepararte para ello, Sony compartió las especificaciones que tu computadora necesitará para correr el título sin problemas. Disponible en Steam y Epic Games Store, el juego incluye el mismo contenido principal que su contraparte de PS5 y está optimizado para PC

Contará con compatibilidad con AMD FSR 2.2, compatibilidad de súper resolución Nvidia DLSS, opciones de sincronización vertical y límite de velocidad de fotogramas, entre otras características como texturas ajustables, sombras, reflexiones, oclusión ambiental y más.

Admite resolución 4K y monitores Ultra-Wide para relaciones de aspecto tanto de 21:9 Ultrawide como de 32:9 Super Ultrawide, compatibilidad de audio 3D y con control DualSense a través de una conexión por cable para experimentar retroalimentación háptica y detonadores dinámicos.

Puedes remapear el DualSense, o usar el modo adaptativo para combinar entradas de teclado y controlador y mucho más. También puedes esperar varias correcciones de errores y mejoras en todo el juego, en el capítulo DLC Left Behind, modos adicionales como el Modo de velocidad, Modo de muerte permanente, Modo de foto y un conjunto de características de accesibilidad.

La preventa incluye una SteelBook, copias físicas de los cómics The Last of Us: American Dreams. Además, las ediciones estándar y digital deluxe de The Last of Us Part I todavía están disponibles en preventa. Todas las preventas recibirán suplementos y piezas de armas adicionales. La Edición Digital Deluxe incluye desbloqueo rápido de items dentro del juego, cosméticos y más.

Checa la siguiente imagen para ver si necesitas actualizar algún componente de tu PC:

Vía: Naughty Dog

Nota del editor: ¡No puedo esperar a volver a jugar The Last of Us en una versión todavía más bonita y en ultrawide!