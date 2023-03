Lanzan trailer del final de temporada de The Last of Us

La serie de televisión protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, basada en el videojuego del mismo nombre, cuenta la historia de Joel y Ellie en un mundo post-apocaliptico en el que la sociedad moderna fue destruída por una versión de hongo cordyceps que invade al cuerpo humano. La adaptación de HBO ha disfrutado de gran éxito, llevando el concepto y la franquicia más allá del nicho gamer.

A partir del pasado domingo, ya está disponible el octavo episodio de la serie The Last of Us para disfrutarse a través del servicio de streaming HBO Max lo cual nos deja a la espera del último episodio, que cerrará la primera temporada esta misma semana.

Razón por la cual se publicó en redes un trailer para dar una idea del punto en el que se dejará en suspenso la trama que, en ocasiones ha expandido detalles de la serie y en otras se ha apegado casi a la perfección con los sucesos del videojuego.

La buena noticia es que HBO confirmó que sí habrá al menos una segunda temporada, al momento se desconoce si tal temporada hablará de los sucesos acontecidos entre The Last of Us parte 1 y 2 o si se irá directo con la secuela del videojuego original.

Vía: YouTube

Nota del editor: El primer capítulo no me agradó, pero conforme han avanzado los capítulos de esta serie, cada vez me convenzo más de que se trata de una de las mejores adaptaciones que se han hecho, fuera del gigantesco anuncio de Mortal Kombat en el capítulo 7 que devoró un gran momento del DLC de The Last of Us.