Ted Lasso sorprendió cuando se estrenó en Apple TV+ y ahora nos encontramos a días de que se estrene la tercera temporada. Algunos medios especializados ya recibieron la oportunidad de ver con antelación algunos episodios y esto es lo que están opinando respecto a la temporada que busca concluir el show.

A pesar de que se anunció que la tercera temporada de Ted Lasso será la última, algunos fanáticos todavía se sienten tristes por esta noticia. Sin embargo, aún podemos disfrutar de los últimos 12 episodios y ver si el final de la historia nos dejará satisfechos. Aunque todavía hay que esperar para descubrirlo, algunos críticos ya han visto algunos episodios de la temporada y han compartido sus opiniones.

En la tercera temporada, el recién ascendido AFC Richmond enfrentará a los medios de comunicación, quienes predicen que terminará último lugar en la Premier League. Además, Nate se ha ido a trabajar para Rupert en el West Ham United y es aclamado como un “niño prodigio”. Cabe destacar que los próximos episodios serán más largos, con una duración de entre 44 y 50 minutos.

La serie que ya cuenta con una calificación de 92% en Rotten Tomatoes, y si bien solo cuenta con 24 críticas al momento, esto es lo que se está diciendo acerca de la última temporada de Ted Lasso.

“Ted Lasso se siente absolutamente como un espectáculo que trata esta carrera como un final, si no el final. Está mirando hacia atrás más que hacia el futuro y la forma de una narrativa general de la serie se está volviendo cada vez más clara. Cada personaje se siente digno de ser la estrella de su propio programa,” – Daniel Fienberg, THR

“Así como el fútbol continúa siendo la vida, Ted Lasso también continúa siendo encantador, conmovedor (y ocasionalmente desgarrador) en la temporada 3…. Basado en los primeros cuatro episodios entregados a los críticos para su revisión, la serie se mantiene constante en risas y tono, todo mientras aumenta las apuestas para sus queridos personajes,” – Belen Edwards, Mashable.

“Comienzo optimista, divertido e intrigante para lo que podría ser su última temporada. En cuanto a Nate, su arco desde el utilero hasta el gerente, es extraordinario, y esperamos que, así como la psicología de Ted fue desafiada la temporada pasada con la brillante incorporación de la Dra. Sharon (Sarah Niles), Nate también encuentre el camino hacia algún tipo de ajuste de cuentas interno,” – John Nugent de Empire.

“Si bien la tercera temporada (o al menos los primeros cuatro episodios) tienen un tono más claro que su predecesora, eso no significa que no haya momentos que amenacen con atenuar el tema general de esperanza del programa. Estos episodios se sienten como una recompensa para los fans que aguantaron los altibajos de la temporada 2. No promete de inmediato que el camino por delante será fácil. Como hemos aprendido, a veces puede haber demasiada positividad, o la voluntad de fingir que los tiempos difíciles no existen para mantener el optimismo,” – Carly Lane, Collider.

“Benevolente hasta el punto de ser angelical y alegre hasta el agotamiento, lo que mantiene a Ted con los pies en la tierra (y afable) es la representación en evolución de Sudeikis. En la temporada 1, nos hizo creer que un hombre así podría existir. En la temporada 2, nos dejó mirar detrás de la cortina para apreciar mejor la realidad del día a día de Ted. A lo largo de la temporada 3, Sudeikis se mantiene firme en ese primer plano, cuando la apariencia atípicamente descuidada de Ted se combina con un dolor pensativo. Es un nervio crudo, tan tierno como puede ser,” – Ben Travers, IndiWire.

“Lo que los primeros episodios de la temporada (hemos visto cuatro) ofrecen en su mayoría es su versión de un abrazo. Realmente les está dando a los fanáticos lo que quieren, incluso si eso significa que los arcos de la historia son frustrantemente repetitivos. Maximilian Osinski, en un nuevo papel que no vamos a spoilear, trabaja mucho, algunos dirían que demasiado, para darle vida,” – Kevin Fallon, The Daily Beast.

“La temporada 3 de Ted Lasso, incluso con todas las dificultades y la negatividad que a veces rodea a los personajes, es tan optimista como siempre. Deje que un espectáculo tan encantador como este no se sienta nostálgico o rumiante como la mayoría de las temporadas finales; en cambio, se siente como otro día de práctica de fútbol con Ted Lasso y AFC Richmond,” – Ernesto Valenzuela, DiscussingFilm

La tercer y última temporada de Ted Lasso estrenará su primer episodio el próximo 15 de marzo en Apple TV+ donde, como ya es costumbre, se estrenará un nuevo capítulo cada semana hasta cumplir con los 12 que conforman esta conclusión.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Obtuve Apple TV+ gratis la última vez que compré un iPhone, busqué recomendaciones de series y ninguna me gustó, incluyendo The Servant y The Morning Show pero ninguna me atrapó como lo hizo Ted Lasso, ¡y eso que no me gusta el futbol! Definitivamente me veo orillado a pagar un mes más para ver cómo termina el show.