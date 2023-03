El Equipo Rocket vive un inesperado desenlace en Pokémon

Pokémon está dando un salto generacional en cuanto a quién está dirigido, y la nueva audiencia merece un nuevo reparto, una nueva serie, nuevos héroes y… ¿nuevos villanos? Con un nuevo anime en camino la mítica serie se está centrando en dar cierre a la serie original en varios frentes.

Es por esto que, antes de que Pokémon se despida de su actual protagonista, Ash Ketchum, la adaptación al anime ya se encargó de hacerlo con el Equipo Rocket. Con la serie promocionando que Jesse, James y Meowth se reunirían con sus antiguos monstruos de bolsillo, el último episodio ha entregado un final impactante para lo que podría ser el trío de villanos. Aunque aún no se ha confirmado si el Equipo Rocket regresará a la serie para actuar como antagonistas de Liko y Roy, este final en suspenso podría significar que veremos más de los tres en el futuro.

El Equipo Rocket ha sido parte del anime de Pokémon tanto tiempo como Ash Ketchum, molestando a los entrenadores del anime por más de veinte años hasta ahora. Su popularidad incluso los hizo aparecer en Pokémon GO, aunque Pokémon Scarlet & Violet vieron a los principales villanos en forma del “Protocolo de Protección del Paraíso” en lugar de este grupo criminal familiar. Pokémon Journeys dio a Jessie, James y Meowth algunas nuevas tecnologías que les ayudarían a intentar robarse a Pikachu, aunque sin éxito, ya que el protagonista pudo vencerlos y lograr su sueño de convertirse en campeón mundial en la temporada.

El último episodio de Pokémon: Aim To Be A Pokémon Master se ha emitido en Japón, lanzando una gran sorpresa a la comunidad de fans al separar al trío de villanos. Con muchos fans creyendo que esta podría ser la última aparición del Equipo Rocket, es un final impactante para Jesse, James y Meowth si de hecho esta es la última vez que están en la adaptación del anime. Los fans de Pokémon pudieron capturar el momento en que el trío tiene una discusión y se alejan el uno del otro:

After 25 years of annoying yet funny, wholesome, heartwarming and entertaining moments, Team Rocket’s Trio – Jessie, James and Meowth leave the Pokémon anime. These characters were some of the most charming and they for sure made the anime special. I will miss them ❤️ #Anipoke pic.twitter.com/fbjxLmMLeA

— Rafi (@ThePokeRaf) March 10, 2023