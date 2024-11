Reportan serios problemas con el PS5 Pro

El PlayStation 5 Pro ya lleva un par de días en el mercado, y como usualmente sucede con un hardware nuevo, se han reportado inesperados problemas. Sin importar cuánto tiempo pase alguna compañía asegurando la calidad de un producto, no será sino hasta que cierto producto esté en las manos de los usuarios que la verdadera prueba de fuego comenzará.

En esta ocasión, un grupo de usuarios han reportado problemas con el PlayStation 5 Pro. Para ser específicos, usuarios en Reddit han señalado que la consola se desconoce del Wi-Fi de manera esporádica y sin razón alguna. Esto ha obligado a los usuarios a buscar alternativas, como usar un cable de Ethernet, aunque esto no soluciona el verdadero problema.

Por el momento, Sony se ha mantenido en silencio, y se desconoce si la compañía está siquiera al tanto de este problema. Considerando que este es un inconveniente que solo está afectando a un grupo de jugadores, es probable que esto no sea una prioridad para la compañía, aunque esto no significa que los afectados sean ignorados, es solo que pasará algo de tiempo antes de tener una solución.

Recordemos que el PlayStation 5 Pro no tiene ni una semana en el mercado, por lo que este tipo de problemas eran de esperarse. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que en los próximos días escuchemos casos similares. En temas relacionados, el PS5 Pro no llegará a todos los mercados. De igual forma, estas son las ventas totales del PS5.

Nota del Autor:

Esto era de esperarse. Pese a que Sony seguramente hizo todas las pruebas posibles, nada compite contra probar la consola en un ambiente real. Afortunadamente, este problema es solo un inconveniente y no algo que genuinamente arruine la experiencia de todos los usuarios.

Vía: Reddit