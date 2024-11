Todos los nuevos anuncios y próximos lanzamientos de Disney

En caso de que algunos no lo sepan, este fin de semana se llevó a cabo una edición de D23 de Disney, aunque en esta ocasión el anfitrión del evento fue el país de Brasil, dado que en agosto se hizo la celebración principal en los Estados Unidos. Y aunque muchos no lo venían, fueron varias las revelaciones importantes que se dieron, desde nuevos tráilers de películas que llegarán en el futuro, hasta anuncios de fechas de estreno para series y demás.

Todo comenzó con el estreno del tráiler de Capitán América 4. En este avance, se muestra a Giancarlo Esposito como un prisionero bajo el control de un personaje que parece el Soldado del Invierno. Las escenas incluyen un enfrentamiento entre Sam y Red Hulk, lo que indica que la película, con fecha de estreno para el 14 de febrero de 2025, promete llevar la acción a otro nivel.

Marvel también compartió un nuevo clip de Thunderbolts, en el que Bucky Barnes lleva a los villanos a la Torre Stark, ahora bajo control de la CIA, y se destaca la mezcla de acción y humor en la cinta. Además, se confirmó que Storm aparecerá en la tercera y última temporada de What If…?, cerrando una etapa importante para la serie animada. Asimismo, Kevin Feige insinuó el esperado debut de Miles Morales en el universo de acción real, luego del lanzamiento de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Otro momento clave fue la confirmación de que los X-Men formarán parte del MCU después de Avengers: Secret Wars, revelación que emocionó a los fanáticos que esperan la integración de los mutantes. Feige igual mencionó que el regreso de Wanda Maximoff está en consideración, algo que su equipo ha discutido, especialmente tras su mención en la serie Agatha.

Entre otras revelaciones, se presentó un adelanto de Tron Ares protagonizado por Jared Leto, que contará con música de Nine Inch Nails. Además, Disney confirmó La Era de Hielo 6 para 2026, mientras que los fans de Star Wars recibieron la noticia de que la segunda temporada de Andor se estrenará el 22 de abril de 2025 en Disney+, marcando la conclusión de la serie con una precuela a los eventos de Rogue One.

No se diga también de las primeras imágenes de cintas esperadas como Toy Story 5 y el live action de Lilo & Stitch. Por lo que los fans tienen mucho que celebrar en torno a estrenos.

Vía: Beebom